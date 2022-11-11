Лукашенко: отсутствие дисциплины бесит и приводит в шок
2022-11-11 19:20
11 ноября Александр Лукашенко признался, что не может терпеть отсутствие порядка.
В пятницу Александр Лукашенко публично заявил, что его "бесит" и "приводит в шок" недостаток порядка и дисциплины в любых сферах жизни Беларуси, включая организацию работы на предприятиях. По мнению Лукашенко, любая отрасль человеческой деятельности должна строго подчиняться системе.
В то же время Александр Лукашенко уточнил, что он не любитель жёстких ограничений, однако поставленные руководством перед сотрудниками задачи должны обязательно выполняться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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