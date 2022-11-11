Politico: США пытаются запугать Иран бомбардировщиками B-52 на Ближнем Востоке

Издание Politico утверждает, что Вашингтон направил два бомбардировщика B-52 в ближневосточные государства.

Американская газета Politico уведомляет, что американский Пентагон направил два способных нести ядерные боеприпасы бомбардировщика B-52 в страны Ближнего Востока, намереваясь таким образом напугать иранское правительство. Примечательно, что ранее разведка Саудовской Аравии предупредила США о намерениях Ирана атаковать энергетическую инфраструктуру страны военными средствами.

По данным западных СМИ, Иран может напасть на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание общественности от протестов в стране, вызванных убийством местной активистки.