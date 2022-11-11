Proletären: Швеция построит базы НАТО и разместит ядерное оружие в стране
2022-11-11 22:46
Издание Proletären утверждает, что правительство Швеции очутилось в ловушке НАТО, подав заявку на членство в альянсе.
Журналисты информагентства Proletären уведомляют, что Швеция, которая подала заявление на вступление в Североатлантический альянс с условием неразмещения ядерного оружия и военных баз НАТО на своей территории, в конечном итоге будет обязана это сделать, чем может спровоцировать Россию на новую спецоперацию.
По мнению колумнистов Proletären, Дания и Норвегия также отказывались от строительства у себя баз для Североатлантического альянса, однако в конечном итоге сделали это, что ожидает и Швецию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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