Reuters раскрыло детали переговоров лидеров США и Китая о КНДР
Президент США пригрозил усилить американское военное присутствие в Азии из-за действий Северной Кореи.
Глава Белого дома Джо Байден на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен поднять вопрос о пусках баллистических ракет со стороны КНДР, заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.
По словам представителя администрации президента США, глава государства собирается предупредить своего китайского коллегу о том, что если Северная Корея не остановит свои ракетные испытания, то американское военное присутствие в регионе усилится.
Перед встречей с Су Цзиньпином Байден намерен провести предварительные переговоры с союзниками США в регионе, Японией и Южной Кореей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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