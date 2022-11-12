Reuters раскрыло детали переговоров лидеров США и Китая о КНДР

Президент США пригрозил усилить американское военное присутствие в Азии из-за действий Северной Кореи.

Глава Белого дома Джо Байден на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен поднять вопрос о пусках баллистических ракет со стороны КНДР, заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

По словам представителя администрации президента США, глава государства собирается предупредить своего китайского коллегу о том, что если Северная Корея не остановит свои ракетные испытания, то американское военное присутствие в регионе усилится.

Перед встречей с Су Цзиньпином Байден намерен провести предварительные переговоры с союзниками США в регионе, Японией и Южной Кореей.