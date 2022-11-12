Daily Telegraph: ЕС и Великобритания намерены проигнорировать Россию на G20
2022-11-12 09:03
Делегации ЕС и Великобритании намерены проигнорировать выступление России на саммите G20 в Индонезии.
Представители Европейского союза и Великобритании намерены проигнорировать выступление делегации России на саммите стран G20 в Индонезии, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на свои информированные источники.
"Великобритания не координирует свою внешнюю политику с ЕС, но в данном случае цели у них совпали", - пишет издание.
Стороны планируют призвать Москву к мирным переговорам на приемлемых для Украины условиях.
Опубликовано: Максим Алексеев
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