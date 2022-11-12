Daily Telegraph: ЕС и Великобритания намерены проигнорировать Россию на G20

Делегации ЕС и Великобритании намерены проигнорировать выступление России на саммите G20 в Индонезии.

Представители Европейского союза и Великобритании намерены проигнорировать выступление делегации России на саммите стран G20 в Индонезии, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на свои информированные источники.

"Великобритания не координирует свою внешнюю политику с ЕС, но в данном случае цели у них совпали", - пишет издание.

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