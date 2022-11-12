Швеция не намерена размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
2022-11-12 09:32
Декларация о запрете размещения у себя ядерного оружия будет принята сразу после вступления в альянс.
Швеция не намерена размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Тобиас Билльстрём.
Ранее заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона я том, что страна не брала на себя никаких ограничений после вступления в НАТО, вызвало шквал критики за отход правительства от политики неразмещения ядерного оружия.
Тобиас Билльстрём назвал все эти нападки со стороны оппозиции "бурей в стакане воды".
Опубликовано: Максим Алексеев
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