Швеция не намерена размещать ядерное оружие после вступления в НАТО

Декларация о запрете размещения у себя ядерного оружия будет принята сразу после вступления в альянс.

Швеция не намерена размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Тобиас Билльстрём.

Ранее заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона я том, что страна не брала на себя никаких ограничений после вступления в НАТО, вызвало шквал критики за отход правительства от политики неразмещения ядерного оружия.

Тобиас Билльстрём назвал все эти нападки со стороны оппозиции "бурей в стакане воды".