Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовской море судов, загруженных за рубежом
2022-11-12 13:48
Турецкое управление по морским делам заявило о том, что правительство России запретило проход для загруженных за рубежом судов через керченский пролив и Азовское море.
12 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, сообщило о том, что Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовское море ряду судов.
В ведомстве уточнили, что согласно официальному уведомлению, которое было получено от морской администрации Российской Федерации, запрет на проход через Керченский пролив в Азовское море распространяется только на судна, загруженные за пределами России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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