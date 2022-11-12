Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовской море судов, загруженных за рубежом

Турецкое управление по морским делам заявило о том, что правительство России запретило проход для загруженных за рубежом судов через керченский пролив и Азовское море.

12 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, сообщило о том, что Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовское море ряду судов.

В ведомстве уточнили, что согласно официальному уведомлению, которое было получено от морской администрации Российской Федерации, запрет на проход через Керченский пролив в Азовское море распространяется только на судна, загруженные за пределами России.