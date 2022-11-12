Польза помидоров и кому их стоит есть

Согласно ботанической классификации, он является плодом, состоящим из завязи цветущих растений и содержащим семена.

Снижение риска возникновения рака простаты:

Находящийся в помидорах ликопин представляет собой известный антиоксидант, оказывающий непосредственное влияние на снижение возможности появления рака простаты.

Воздействие ликопина на биохимические пути способствует предотвращению развития распространения раковых клеток. Количество ликопина больше в помидорах, подвергшихся обработке, например, консервированных томатах или кетчупе.

Так происходит потому, что в результате обработки из плода удаляется вода, а сам продукт становится более концентрированным.

Польза для здоровья сердца:

Работа ликопина в томатах происходит во взаимосвязи с прочими витаминами — А, С и Е. Таким образом, полезное воздействие для здоровья сердца оказывается в комплексе.

Ряд исследований показал наличие взаимосвязи между находящимся в томатах ликопином и непосредственным снижением окислённого ЛПНП (плохого холестерина), а также артериального налёта. Содержание калия в помидорах обусловливает снижение кровяного давления.

Важность для зрения:

Помидоры богаты витамином А, а точнее, несколькими его формами, напрямую связанными со здоровьем глаз. В частности, зеаксантин и лютеин представляют собой формы витамина А, накапливающиеся в глазной сетчатке и препятствующие развитию возрастной дегенерации жёлтого пятна.

Если помидоры употреблять в составе блюд, которые содержат жир в небольшом количестве, к примеру — в салатах, заправленных оливковым маслом, жирорастворимые витамины, весьма важные для качества зрения, усваиваются гораздо лучше.

Защита от ультрафиолета:

Вред, нанесённый ультрафиолетом, на самом деле, может быть несколько снижен, благодаря содержащимся в помидорах фитонутриентам. Конечно, чтобы предотвратить рак кожи, недостаточно одних лишь помидоров, но включение их в рацион способствует устойчивости человеческого организма к вредному воздействию, оказываемому определёнными типами солнечных лучей.

Снижение риска возможных осложнений диабета:

Антигипергликемическое действие томатов наблюдается только у грызунов, но, к сожалению, не у людей. В то же время помидоры остаются одним из полезных блюд для людей, страдающих диабетом.

Научно доказано уменьшение окислительного стресса, провоцирующего заболевание, в результате употребления томатов. Кроме того, они способствуют уменьшению воспаления, ускоренного атеросклероза и повреждения тканей, то есть всех самых распространённых осложнений диабета.

Побочные эффекты:

От природы помидоры считаются кислыми. Поэтому тем, кто страдает от изжоги и кислотного рефлюкса, употребление помидоров и приготовленных из них продуктов стоит ограничить.

Аллергические реакции:

Людям, имеющим сезонную аллергию на пыльцу растений, стоит быть аккуратнее – так как аллергическая реакция может возникнуть у них и после употребления помидоров.

Признаки её стандартны — зуд в горле, во рту и ушах, а также отёк рта, горла, губ и языка. Заподозрив у себя аллергию на помидоры, стоит обратиться к врачу, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение.

Виды томатов:

Сортов помидоров существует несколько сотен. Сами плоды могут иметь разную форму — начиная от миниатюрной сферы до огромного овала, цвет — красный, оранжевый, жёлтый или зелёный, размер — от небольшого (виноградный помидор) до гигантов.

На кислотность и сладость томата оказывают влияние условия выращивания и спелость плода на момент уборки урожая. Некоторые томаты, к примеру, сливовидные, могут содержать семена в небольшом количестве, тогда как другие разновидности этого плода, содержат их в избытке.

Помидоры употребляют не только в свежем виде, но и в консервированном, протёртыми до состояния пюре, измельчёнными или нарезанными кубиками. При приготовлении блюд из томатов нередко добавляются дополнительные ингредиенты, например, соль или специи.

В основе многих приправ, таких как кетчуп или сальса, содержатся помидоры. Покупая томатные соусы заводского изготовления, стоит всегда внимательно читать этикетку.