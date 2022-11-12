Страны G20 создали фонд борьбы с пандемией в $1,4 млрд

Группа крупнейших экономик (G20) создала фонд для борьбы с пандемией Covid-19, сообщает Немецкое агентство печати в субботу, 12 ноября.

Его средства должны быть использованы для укрепления систем здравоохранения и закрытия дефицита бюджета в течение пяти лет, как решили министры здравоохранения стран G20 в Нуса-Дуа на индонезийском острове Бали.

Правительство Индонезии сообщило, что 20 стран и три благотворительные организации пообещали выделить 1,4 миллиарда долларов.

Однако Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определили дефицит финансирования борьбы с пандемией в размере 10,5 млрд долларов США в течение следующих пяти лет.

На встрече министров здравоохранения были созданы механизм сбора средств, рабочая группа и руководящий орган, заявил генеральный секретарь министерства здравоохранения Индонезии Кунта Вибава Даса Нуграха. Вирус не знает границ. Поэтому необходимо создать более устойчивую архитектуру здравоохранения.