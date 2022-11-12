В Берлине на экоактивистов возбуждено 2000 уголовных дел за 10 месяцев года
Начальник полиции Берлина Барбара Словик заявила, что протесты «последнего поколения» наложили на ее офицеров «экстремальную дополнительную нагрузку», сообщила она WELT.
«Берлинская полиция работает на улицах и в Государственном управлении уголовной полиции всеми средствами, доступными нам в соответствии с верховенством закона, чтобы освободить наш город от мертвой хватки этих акций протеста», - отметила глава правоохранителей Берлина.
С того момента, как в начале года началась волна протестов, полиция подготовила 576 дел и передала их в прокуратуру. Всего в связи с климатическими протестами в Берлине возбуждено почти 2000 уголовных дел. Кроме того, климатическим активистам уже вынесено 224 штрафных ордера.
По данным полиции, костяк протестующих против климата в Берлине состоит из 400 человек.
С начала года берлинские полицейские отработали более 130 000 часов в связи с климатическими протестами.
Закон о полиции Берлина в настоящее время допускает задержание не более чем до конца дня после ареста. С другой стороны, в Баварии так называемое превентивное заключение может быть назначено на срок до одного месяца с возможным продлением до двух месяцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Берлине на экоактивистов возбуждено 2000 уголовных дел за 10 месяцев года
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