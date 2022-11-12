Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал средств поражения
2022-11-12 15:57
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что России пока не использовала весь свой арсенал средств поражения на Украине, но всему своё время.
В субботу, 12 ноября 2022 года, бывший президент России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале намекнул на возможное использование тактического ядерного оружия Вооружёнными силами России.
Медведев заявил, что не только из «человеческой доброты» российская армия не атаковала все возможные объекты ВСУ, а также «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения», при этом политический деятель отметил, что «всему своё время».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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