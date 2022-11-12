МИД РФ: вопрос о продлении «зерновой сделки» ещё не решён
2022-11-12 16:15
Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин рассказал о возможном продлении «зерновой сделки».
12 ноября заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время вопрос о продлении «зерновой сделки» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины ещё не решён.
Вершинин отметил, что при принятии окончательного решения по данному вопросу российская сторона будет учитывать «факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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