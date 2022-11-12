Рогозин: в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал отправку в зону СВО РФ на Украине современного российского вооружения, которое обеспечит победу.

12 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заявление главы группы военных советников в зоне специальной военной операции России на Украине Дмитрия Рогозина, сообщило о том, что в ближайшие месяцы в распоряжение служащих ВС РФ начнёт поступать современное российское вооружение.

Рогозин добавил, что самые современные разработки российского оборонно-промышленного комплекса обеспечат победу Вооружённых сил РФ в специальной военной операции.