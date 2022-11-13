Бэнкси нарисовал новый мурал в Бородянке в Киевской области

Известный художник-граффити Бэнкси продемонстрировал свои работы в украинском городе Бородянка, который пережил боевые действия в первые дни украинской войны, сообщает Reuters.

Бэнкси опубликовал фотографию настенной росписи — гимнастка, стоящего на руках на груде бетонных обломков — в Instagram поздно вечером в пятницу.

Работа написана на стене дома, разрушенного артиллерийским обстрелом.

По крайней мере, еще одно новое граффити в фирменном стиле Бэнкси, хотя и не размещенное непостоянным художником в социальных сетях, было замечено в Бородянке – это изображение мужчины, которого в дзюдо побеждает ребенок.