Бэнкси нарисовал новый мурал в Бородянке в Киевской области
2022-11-13 00:07
Известный художник-граффити Бэнкси продемонстрировал свои работы в украинском городе Бородянка, который пережил боевые действия в первые дни украинской войны, сообщает Reuters.
Бэнкси опубликовал фотографию настенной росписи — гимнастка, стоящего на руках на груде бетонных обломков — в Instagram поздно вечером в пятницу.
Работа написана на стене дома, разрушенного артиллерийским обстрелом.
По крайней мере, еще одно новое граффити в фирменном стиле Бэнкси, хотя и не размещенное непостоянным художником в социальных сетях, было замечено в Бородянке – это изображение мужчины, которого в дзюдо побеждает ребенок.
Опубликовано: Тарас Медведев
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