ABC News: бомбардировщик B-17 столкнулся с самолётом на шоу в Далласе
2022-11-13 03:01
В ходе авиашоу в американском штате Даллас в небе над городом произошло столкновение двух самолётов.
13 ноября американский телеканал ABC News экстренно сообщил, что в городе Даллас, где проходило шоу с участием ретроавиации, бомбардировщик устаревшей модели B-17 столкнулся с другим самолётом прямо на глазах у зрителей. По неподтверждённой информации, экипажи обеих воздушных кораблей погибли.
Бомбардировщик B-17 с названием "Летающая крепость" был построен американской компанией "Боинг". Первый полёт такого самолёта состоялся в 1935 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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