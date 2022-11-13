ABC News: бомбардировщик B-17 столкнулся с самолётом на шоу в Далласе

В ходе авиашоу в американском штате Даллас в небе над городом произошло столкновение двух самолётов.

13 ноября американский телеканал ABC News экстренно сообщил, что в городе Даллас, где проходило шоу с участием ретроавиации, бомбардировщик устаревшей модели B-17 столкнулся с другим самолётом прямо на глазах у зрителей. По неподтверждённой информации, экипажи обеих воздушных кораблей погибли.

Бомбардировщик B-17 с названием "Летающая крепость" был построен американской компанией "Боинг". Первый полёт такого самолёта состоялся в 1935 году.