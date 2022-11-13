Verdict: США и Китай ведут холодную войну в области производства полупроводников
Издание Verdict утверждает, что Пекин и Вашингтон ведут негласную гонку в сфере разработки полупроводниковых технологий.
Зарубежное информагентство Verdict уведомляет, что американские и китайские специалисты негласно сражаются за право захватить рынок полупроводников, интенсифицируя производство данной технологии. По данным Verdict, новая технологическая гонка между Пекином и Вашингтоном вызвана последствиями коронавируса и боевых действий в Украине.
Также журналисты Verdict отмечают, что Соединённые Штаты намеренно поддерживают Тайвань, являющийся одним из лидером в производстве полупроводниковых технологий, чтобы Китай не завладел островов и его предприятиями соответственно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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