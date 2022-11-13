WP: разведка США обвинила ОАЭ во вмешательстве в политику Вашингтона

Издание The Washington Post утверждает, что американские разведчики обвиняют Объединённые Арабские Эмираты в попытке вмешательства в дела США.

13 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что разведка Соединённых Штатов составила тайный документ, который указывает на то, что с 2016 года Объединённые Арабские Эмираты потратили 154 миллиона долларов на вмешательство в политические процессы на территории США.

По данным Washington Post, направляемые ОАЭ средства шли на финансирование отдельных правительственных институтов в Соединённых Штатов, которые лоббировали законопроекты в пользу восточных государств.