WP: разведка США обвинила ОАЭ во вмешательстве в политику Вашингтона
2022-11-13 03:36
Издание The Washington Post утверждает, что американские разведчики обвиняют Объединённые Арабские Эмираты в попытке вмешательства в дела США.
13 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что разведка Соединённых Штатов составила тайный документ, который указывает на то, что с 2016 года Объединённые Арабские Эмираты потратили 154 миллиона долларов на вмешательство в политические процессы на территории США.
По данным Washington Post, направляемые ОАЭ средства шли на финансирование отдельных правительственных институтов в Соединённых Штатов, которые лоббировали законопроекты в пользу восточных государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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