Арахмия не исключает, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся на волне политических событий во второй половине 2023 года
2022-11-13 06:28
Глава украинской делегации на первых переговорах в марте 2022 года Давид Арахмия не сомневается, что переговоры по мирному урегулированию конфликта начнутся не раньше июля 2023 года.
По словам Арахмии, в это время начнутся «электоральные циклы в Росси и в США», имеется ввиду подготовка к политическим событиям: выборам в Госдуму РФ и начало президентской кампании в США.
Напомним, что в России единый день голосования запланирован на 10 сентября 2023 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Арахмия не исключает, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся на волне политических событий во второй половине 2023 года
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