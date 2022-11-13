Арахмия не исключает, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся на волне политических событий во второй половине 2023 года

Глава украинской делегации на первых переговорах в марте 2022 года Давид Арахмия не сомневается, что переговоры по мирному урегулированию конфликта начнутся не раньше июля 2023 года.

По словам Арахмии, в это время начнутся «электоральные циклы в Росси и в США», имеется ввиду подготовка к политическим событиям: выборам в Госдуму РФ и начало президентской кампании в США.

Напомним, что в России единый день голосования запланирован на 10 сентября 2023 года.