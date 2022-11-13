Депутат бундестага Вагенкнехт указала на ошибку США в отношении России
Немецкий депутат Сара Вагенкнехт указала на ошибку США в отношении России, призвав Белый дом отойти от политики «разделяй и властвуй».
13 ноября депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своём YouTube-канале заявила о том, что Вашингтон, «сделать Америку снова великой», не только спровоцировал начало украинского конфликта, но и продемонстрировал мировому сообществу всю глупость политического руководства США, «заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании».
Вагенкнехт отметила, что для придерживающегося политики «разделяй и властвуй» американского правительства «европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу», которое в настоящее время прекращено из-за западных санкций введённых против России.
Немецкий депутат также подчеркнула факт того, что выгоду от антироссийских санкций получили лишь США, в то время как Европа охвачена энергетическим кризисов из-за роста цен на энергоресурсы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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