Немецкий депутат Сара Вагенкнехт указала на ошибку США в отношении России, призвав Белый дом отойти от политики «разделяй и властвуй».

13 ноября депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своём YouTube-канале заявила о том, что Вашингтон, «сделать Америку снова великой», не только спровоцировал начало украинского конфликта, но и продемонстрировал мировому сообществу всю глупость политического руководства США, «заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании».

Вагенкнехт отметила, что для придерживающегося политики «разделяй и властвуй» американского правительства «европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу», которое в настоящее время прекращено из-за западных санкций введённых против России.

Немецкий депутат также подчеркнула факт того, что выгоду от антироссийских санкций получили лишь США, в то время как Европа охвачена энергетическим кризисов из-за роста цен на энергоресурсы.