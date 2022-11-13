Проблемы, которые может решить активированный уголь
Черная соль – это химическое вещество, изготавливаемое фармацевтически, которое является энтеросорбентом. Оно содержит полезные микроэлементы.
Средство от метеоризма и вздутия:
при приёме перед пищей объём кишечных газов значительно сокращается
Понижение уровня холестерина:
по исследованиеям, 3 раза в день в течение месяца принимавших 8 г активированного угля, уровень «плохого» холестерина понизился на 41%, а «хорошего» холестерина — вырос на 8%
Поддержание здоровья почек:
выводит мочевину и прочие мочевые токсины
Быстрое лечение пищевых отравлений:
рекомендован при отравлениях, т.к быстро нейтрализует токсины
Секрет мягкой кожи (маски):
вытягивает из пор грязь и жир, оставляя кожу чистой и мягкой
Роскошные волосы:
чистит фолликулы волос, придавая им блеск и шелковистость
Отбеливание зубов:
посыпать зубную щётку активированным углём 2–3 раза в неделю
Приятный запах изо рта:
дезодорирующее средство, защищает зубы и дёсны от бактерий и болезней
Профилактика похмелья:
перед тем, как пить, примите активированный уголь.
Опубликовано: Ангелина Крент