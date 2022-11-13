Проблемы, которые может решить активированный уголь

Черная соль – это химическое вещество, изготавливаемое фармацевтически, которое является энтеросорбентом. Оно содержит полезные микроэлементы.

Средство от метеоризма и вздутия:

при приёме перед пищей объём кишечных газов значительно сокращается

Понижение уровня холестерина:

по исследованиеям, 3 раза в день в течение месяца принимавших 8 г активированного угля, уровень «плохого» холестерина понизился на 41%, а «хорошего» холестерина — вырос на 8%

Поддержание здоровья почек:

выводит мочевину и прочие мочевые токсины

Быстрое лечение пищевых отравлений:

рекомендован при отравлениях, т.к быстро нейтрализует токсины

Секрет мягкой кожи (маски):

вытягивает из пор грязь и жир, оставляя кожу чистой и мягкой

Роскошные волосы:

чистит фолликулы волос, придавая им блеск и шелковистость

Отбеливание зубов:

посыпать зубную щётку активированным углём 2–3 раза в неделю

Приятный запах изо рта:

дезодорирующее средство, защищает зубы и дёсны от бактерий и болезней

Профилактика похмелья:

перед тем, как пить, примите активированный уголь.