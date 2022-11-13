В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула, местные СМИ пишут, что в результате происшествия есть пострадавшие.

В воскресенье днем турецкий телеканал NTV сообщил, что на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадало много людей.

Сообщается, что после инцидента в район было направлено множество медицинских бригад, силы безопасности оцепили район.

Причина взрыва и количество пострадавших уточняется.