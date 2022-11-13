Власти сообщили о погибших в результате взрыва в Стамбуле
2022-11-13 17:50
Власти Турции сообщили, что минимум четыре человека погибли и более 30 ранены в результате взрыва в Стамбуле.
В воскресенье вечером сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая в Twite,что в результате взрыва в Стамбуле четыре человека погибли и 38 человек получили ранения.
Ранее днем СМИ сообщили, что на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв, как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта.
Опубликовано: Елена Калиновская
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