Власти сообщили о погибших в результате взрыва в Стамбуле

Власти Турции сообщили, что минимум четыре человека погибли и более 30 ранены в результате взрыва в Стамбуле.

В воскресенье вечером сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая в Twite,что в результате взрыва в Стамбуле четыре человека погибли и 38 человек получили ранения.

Ранее днем СМИ сообщили, что на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв, как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта.