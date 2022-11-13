Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81 человека
2022-11-13 20:44
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число пострадавших при взрыве на туристической улице Истикляль в Стамбуле выросло до 81.
13 ноября вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай в официальном пресс-релизе заявил о том, что число пострадавших при взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле выросло до 81 человека.
Октай добавил, что в настоящее время двое из 81 пострадавших при теракте в столице Турции находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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