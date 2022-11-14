МИД Турции: устроивший взрыв в Стамбуле задержан
2022-11-14 08:14
Глава МВД Турции Сойлу заявил о задержании полицией человека, оставившего бомбу в Стамбуле.
В понедельник утром турецкое агентство Anadolu сообщило, что Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании полицией человека, предположительно оставившего бомбу на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу.
Ранее сообщалось, что в причастности к теракту подозревается женщина, известно, что задержана именно женщина, однако ее личность не называется.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подчеркнул, что теракт имеет "сирийский след", а к нему причастны террористические группировки.
Опубликовано: Елена Калиновская
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МИД Турции: устроивший взрыв в Стамбуле задержан
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