МИД Турции: устроивший взрыв в Стамбуле задержан

Глава МВД Турции Сойлу заявил о задержании полицией человека, оставившего бомбу в Стамбуле.

В понедельник утром турецкое агентство Anadolu сообщило, что Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании полицией человека, предположительно оставившего бомбу на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу.

Ранее сообщалось, что в причастности к теракту подозревается женщина, известно, что задержана именно женщина, однако ее личность не называется.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подчеркнул, что теракт имеет "сирийский след", а к нему причастны террористические группировки.