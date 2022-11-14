ВС Ирана нанесли ракетные удары о позициям курдов в Ираке
2022-11-14 11:45
Корпус стражей исламской революции нанесли ракетные удары по позициям курдов на севере Ирака.
Элитное войсковое подразделение Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанесли удары по курдским позициям на севере Ирака, с использованием ракет и беспилотников, сообщила ISNA.
"КСИР нанес удары по позициям террористических группировок на севере Ирака", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирана в начале октября провели операцию против повстанцев на территории иракского Курдистана, в результате которой погибло 13 человек. Еще 58 получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Максим Алексеев
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