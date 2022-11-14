Какие растения нужно посадить в спальне, чтобы обеспечить хороший сон

Комнатные цветы очищают и улучшают воздух, способствуя здоровому крепком сну. Специалисты рассказали, какие растения выбрать для спального помещения.

Хлорофитум

Нейтрализует формальдегид, очищает воздух, требует минимального ухода. Редко болеет, спокойно реагирует на редкие поливы.

Жасмин комнатный

Для спальни идеальный вариант. Красиво цветущее ароматное растение. Содержит гамма-аминомасляную кислоту, которая понижает уровень стресса, положительно влияет на циклы сна.

Алоэ вера

Выделяет кислород в ночное время суток. Даже одно растение в комнате быстро помогает уснуть. Уход нужен минимальный, редко нуждается в поливах.

Подойдет даже самым ленивым и забывчивым хозяйкам.

Каланхоэ

Обеззараживает воздух, очищает его и наполняет кислородом. Мякоть листьев лечит ссадины и порезы, сок помогает при насморке.

Лаванда

Приятный аромат помогает легко и быстро засыпать, снимает стресс. Растение выделяет вещества, воздействующие на нейротрансмиттеры мозга. При этом человек ощущает расслабление и покой.

Ромашка

Оказывает седативное действие, снижает уровень возбуждения, борется с беспокойным сном. Растение очень любит регулярный и умеренный полив.

Мирная лилия

Повышает уровень влажности в комнате, дышать во время сна становится легче. Однако есть и минус, растение опасно для домашних питомцев, грызть его нельзя!

Гардения

Отлично снимает стресс, беспричинную тревогу, успокаивает, помогает уснуть. В составе седативные вещества. Цветку нужны регулярные поливы и опрыскивания.

Змеиное растение

По исследованиям NASA, такие цветы лучше других очищают воздух. Идеальное место расположения - комната для отдыха. Цветок хорошо себя чувствует в сухой почве, частые поливы будут лишними.

Английский плющ

Хорошее растение для астматиков и аллергиков, выводит из воздуха соли тяжелых металлов, токсичные элементы, формальдегид. Крепкий здоровый сон с таким цветком в спальне обеспечен.