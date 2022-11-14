Сирийские курды заявили о непричастности к взрыву в Стамбуле
2022-11-14 18:12
Военный лидер сирийских курдов Абди отрицает причастность к взрыву в Стамбуле.
14 ноября стало известно, что представители Рабочей партии Курдистана отрицают причастность к теракту в Стамбуле, об этом заявил командующий SDF Мазлум Абди в эфире телеканал Rudaw.
Командир Народного центра обороны уверяет, что РПК не имеет никакого отношения к этому инциденту, также в заявлении представители партии выразили соболезнования семьям жертв теракта.
Ранее сообщалось, что 13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, ранены более 80, среди пострадавших есть 3 российских гражданина.
Опубликовано: Елена Калиновская
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20