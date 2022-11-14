Песков: переговоры глав ЦРУ США и СВР России в Анкаре были инициативой Вашингтона

Встреча и переговоры делегаций России и США состоялись по инициативе Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такие переговоры действительно имели место. Состоялись они по инициативе американской стороны", - сказал он.

Дмитрий Песков не уточнил, о чем именно велись эти переговоры.

Ранее "Комерсантъ", со ссылкой на свои информированные источники, сообщил о том, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Уильям Бернс, возглавляющий ЦРУ США, встречались в столице Турции - Анкаре.