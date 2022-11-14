Актер Джим Керри и внук Бандеры попали в санкционный список МИД России

Голливудский актер Джим Керри и журналист Стефан Бандера попали в санкционный список МИД России.

Известный голливудский актер Джим Керри и внук Степана Бандеры, журналист Стефан Бандера, попали в новый санкционный список из 100 граждан Канады, которым запрещен въезд на территорию России. Информация появилась на сайте МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство пояснила, что список стал ответом на санкционную политику властей Канады и в него попали лица "формирующие негативный антироссийский курс".

27 февраля актер Джим Керри публично осудил проведение спецоперации Россией в Украине, выразил сочувствие и слова поддержки украинскому народу.