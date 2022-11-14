Amazon готовится уволить около 10 000 сотрудников

По данным New York Times, Amazon готовится уволить почти 10 000 сотрудников из разных служб компании.

Таким образом, платформа онлайн-продаж станет последним американским технологическим гигантом, который отреагирует на экономический кризис крупномасштабным социальным планом.

Это будет составлять чуть менее 1% от фонда заработной платы группы, в которой на конец 2021 года работало 1,6 миллиона сотрудников по всему миру.

Значительная часть персонала состоит из сезонных рабочих, набираемых в периоды повышенной активности, особенно на выходные в конце года.