Король Карл III просит парламент Великобритании разрешить брату и сестре действовать вместо него

Король Карл III обратился в британский парламент в понедельник с просьбой внести поправки в закон, позволяющие его брату и сестре действовать от его имени в его отсутствие.

Монарх, которому в понедельник исполнилось 74 года, попросил увеличить число государственных советников, включив в него его сестру принцессу Анну и младшего брата принца Эдуарда.

Советники, которые могут действовать от имени монарха в его отсутствие и выполнять все его самые важные роли, такие как назначение нового премьер-министра, выбираются из его супруги и четырех взрослых, следующих в очереди на престол.

В настоящее время это означает, что помимо жены Чарльза Камиллы и его старшего сына и наследника принца Уильяма в группу входят младший сын короля принц Гарри, младший брат принц Эндрю и старшая дочь Эндрю принцесса Беатрис.