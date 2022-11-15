Индонезия призывает страны G20 положить конец войне

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи на открытии саммита крупнейших экономик во вторник, 15 ноября, призвал G20 «положить конец войне», предупредив о риске «новой холодной войны».

«Быть ответственным также означает, что мы должны положить конец войне», — заявил президент Индонезии на церемонии открытия встречи на индонезийском острове Бали.

«Мы не должны делить мир на несколько лагерей. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к новой холодной войне», — добавил он.

Отметим, что Индонезия, как государства с 1950-х годов прошлого века, входящего в лагерь движения неприсоединения, требует на саммите соблюдения достойного отношения ко всем представителям стран-членов. Джоко Видодо неоднократно заявлял, что риторика Запада по отношению к России с требованием блокировать российскую делегацию, неприемлема.