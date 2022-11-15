Глава МВФ призвала страны «Большой двадцатки» не делить мир на геополитические блоки

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во вторник предостерегла лидеров G20 от торгового протекционизма и заявила, что фрагментация мировой экономики на геополитические блоки значительно повредит ее росту.

В программном выступлении на саммите лидеров G20 Георгиева сказала, что 345 миллионов человек в мире сейчас страдают от продовольственного кризиса в результате войны на Украине, высокой инфляции и климатических катастроф.

Она заметила, что страны G20 должны «позволить торговле делать свою работу».

«Устранение барьеров, особенно для продуктов питания и удобрений, может иметь большое значение для облегчения страданий сотен миллионов людей», — сказала Георгиева.

Глава МВФ призвала страны не вести раскол на геополитические блоки, а возрождать экономику сообща.