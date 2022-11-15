Москва считает «нереальными» условия Киева для начала переговоров

Глава российской дипломатии Сергей Лавров во вторник в кулуарах G20 в Индонезии назвал «нереальными» условия для начала переговоров по прекращению войны, коорые предъявила Украина.

«Все проблемы исходят от украинской стороны, которая категорически отказывается от переговоров и выдвигает явно нереальные и не соответствующие ситуации претензии», — сказал он.

Лавров сослался в том числе на информацию полученную от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца во время «коротких бесед» на полях G20. По его словам, «процессу урегулирования (конфликта) мешает Украина».

Украина требует вывода российских войск со своей территории и восстановления своей территориальной целостности. Но, по результатам плебисцита четыре региона Украины уже включены в состав Российской Федерации.

Лавров также осудил «русофобский» характер выступления Зеленского перед G20 и в очередной раз обвинил Запад в ведении «гибридной войны» против России с использованием Украины. Он повторил, что Москва была вынуждена начать наступление на своего соседа, чтобы защитить себя и защитить русскоязычное население.