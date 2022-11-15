Харатьян сообщил о намерении сына Ивана идти на фронт, чему актер препятствовать не будет

Актер Дмитрий Харатьян сообщил, что его наследник Иван намерен идти на фронт, а артист его "отмазывать" не собирается.

Дмитрий Харатьян в интервью на Ютуб-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что не намерен отговаривать своего 24-летнего наследника Ивана идти на фронт в случае мобилизации.

Актер убеждён, что Иван не будет бегать от мобилизации, а пойдет на фронт, если понадобиться. В военном билете сына знаменитости указано, что он ограниченно годен к службе в армии, но подготовки военной у него нет.

Иван родился во втором браке Дмитрия с Мариной Майко в 1998 году. У актера также есть 38-летняя дочь Александра от первого брака, проживающая уже много лет в Швеции.