Харатьян сообщил о намерении сына Ивана идти на фронт, чему актер препятствовать не будет
2022-11-15 14:32
Актер Дмитрий Харатьян сообщил, что его наследник Иван намерен идти на фронт, а артист его "отмазывать" не собирается.
Дмитрий Харатьян в интервью на Ютуб-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что не намерен отговаривать своего 24-летнего наследника Ивана идти на фронт в случае мобилизации.
Актер убеждён, что Иван не будет бегать от мобилизации, а пойдет на фронт, если понадобиться. В военном билете сына знаменитости указано, что он ограниченно годен к службе в армии, но подготовки военной у него нет.
Иван родился во втором браке Дмитрия с Мариной Майко в 1998 году. У актера также есть 38-летняя дочь Александра от первого брака, проживающая уже много лет в Швеции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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