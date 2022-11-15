Сальдо: Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию
2022-11-15 14:35
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская гидроэлектростанция перестала вырабатывать элктроэнергию.
15 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что турбины Каховской ГЭС в настоящее время не вырабатывают электроэнергию и «необходимости в этом нет».
Сальдо уточнил, что вырабатываемая расположенной в окрестностях Новой Каховки гидроэлектростанцией электроэнергия «служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении» региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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