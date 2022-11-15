МИД КНР оценил позицию России по ядерной войне

Глава МИД КНР прокомментировал позицию России о недопустимости ядерной войны.

Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 сообщил, что Россия придерживается рациональной позиции о недопустимости начала ядерной войны и недавно подтвердила , что ядерная война невозможна и недопустима и это является рациональной и ответственной позицией России.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил Лаврову, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций, подчеркнув, что Пекин поддерживает достойную роль РФ в рамках "двадцатки" и других международных площадках.