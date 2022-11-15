Майоркас: Иран может готовить военные операции на территории США

Представитель американского Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждает, что войска Ирана могут готовить провокации в Соединённых Штатах.

15 ноября возглавляющий Министерство внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что иранские войска могут без предупреждения начать осуществление провокаций и военные операции на территории американского государства, поскольку от Тегерана непрерывно исходят угрозы в адрес Вашингтона.

Также Майоркас отметил, что полицейские Соединённых Штатов неоднократно задерживали спецагентов Ирана, которые следят за уехавшими из страны оппозиционерами или готовят заказные убийства.