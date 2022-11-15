Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше
2022-11-15 21:30
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что на польской территории упали две ракеты.
Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что две ракеты, якобы выпущенные Россией, упали недалеко от города Люблин на зерносушилки, что привело к гибели двух человек.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Совмина страны по безопасности для срочного обсуждения дальнейших действий Варшавы и возможного ответа на ракетные удары.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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