Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что на польской территории упали две ракеты.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что две ракеты, якобы выпущенные Россией, упали недалеко от города Люблин на зерносушилки, что привело к гибели двух человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Совмина страны по безопасности для срочного обсуждения дальнейших действий Варшавы и возможного ответа на ракетные удары.