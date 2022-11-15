Медведев пригрозил западным странам изъятием активов в России

Заместитель председателя Совета безопасности России пригрозил западным странам изъятием иностранных активов.

Москва может начать изъятие иностранных активов в обмен на попытки Запада присвоить российское имущество, заявил в своем Telegram Дмитрий Медведев.

"Так действовать необходимо. "Вражеские" государства на основании резолюции ООН введут законодательство право украсть имущество Москвы", - говорится в публикации.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что изымать имущество нужно у всех западных инвесторов, хоть они и не несут ответственность за "дураков" из своих стран.