Спикером Палаты представителей США может стать республиканец Кевин Маккарти
2022-11-16 00:22
Представитель Республиканской партии США Кевин Маккарти избран лидером фракции. Если партия получит большинство в Палате представителей, он станет спикером.
Кандидатуру Маккарти поддержали 188 членов партии, против был 31 человек.
Ранее Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в Конгресс США.
По его словам, демократы сохранили контроль над Сенатом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Спикером Палаты представителей США может стать республиканец Кевин Маккарти
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