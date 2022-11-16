Спикером Палаты представителей США может стать республиканец Кевин Маккарти

APS
2022-11-16 00:22

Представитель Республиканской партии США Кевин Маккарти избран лидером фракции. Если партия получит большинство в Палате представителей, он станет спикером.

Кандидатуру Маккарти поддержали 188 членов партии, против был 31 человек.

Ранее Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в Конгресс США.

По его словам, демократы сохранили контроль над Сенатом.

Опубликовано: Светлана Репина