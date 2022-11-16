Главу дипмиссии России в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за падения ракет
Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с инцидентом с падением ракет.
Главу дипломатической миссии Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с инцидентом с падением ракет, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в Варшаве с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения по поводу инцидента с падением ракет российского производства", - говорится в сообщении.
МИД Польши утверждает, что в результате массированного обстрела Украины в 15.40 на территорию села Пшеводув Люблинского воеводства залетела ракета российского производства. В результате инцидента погибло два человека.
Опубликовано: Максим Алексеев
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