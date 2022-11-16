Сябитова жестко раскритиковала супермаму Регину Тодоренко

Она заявила, что декретный отпуск дается не просто так, и не стоит рисковать здоровьем ради славы.

Регина Тодоренко недавно во второй раз стала мамой, но это не мешает ей вести активную жизнь. Телеведущая ведет свой блог, снимается в сериалах, участвует в шоу "Ледниковый период".

Телесвахе такое поведение Регины непонятно. Роза Сябитова считает, что это может повредить Тодоренко в будущем.

"Декрет - ответственная работа для мамочки, без права на ошибку. Халатное отношение мамочки к собственному здоровью, здоровью крохи, неправильная оценка своих сил может привести к серьезным последствиям", - заявила Роза.

Телесваха не скрывает, что она и сама много работала, но - не в ущерб себе, своему здоровью и собственным интересам.

"Потому я так удивляюсь Регине Тодоренко, позиционирующей себя как «суперженщину-маму», которая успевает сниматься в «Ледниковом периоде», сериалах с мужем и одновременно ухаживать за младенцем. Стоит ли слава того, чтобы рисковать здоровьем, которое еще понадобится для того, чтобы поднимать детей?", - заявила Сябитова.

Телесваха полагает, что желание везде успеть может аукнуться Тодоренко в будущем.

Регина не скрывает, что ей помогают няни, иначе было бы сложно справиться со всеми проектами. Но самый главный помощник - ее муж Влад Топалов, он всегда готов посидеть с детьми.