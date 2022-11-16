Сябитова жестко раскритиковала супермаму Регину Тодоренко
Она заявила, что декретный отпуск дается не просто так, и не стоит рисковать здоровьем ради славы.
Регина Тодоренко недавно во второй раз стала мамой, но это не мешает ей вести активную жизнь. Телеведущая ведет свой блог, снимается в сериалах, участвует в шоу "Ледниковый период".
Телесвахе такое поведение Регины непонятно. Роза Сябитова считает, что это может повредить Тодоренко в будущем.
"Декрет - ответственная работа для мамочки, без права на ошибку. Халатное отношение мамочки к собственному здоровью, здоровью крохи, неправильная оценка своих сил может привести к серьезным последствиям", - заявила Роза.
Телесваха не скрывает, что она и сама много работала, но - не в ущерб себе, своему здоровью и собственным интересам.
"Потому я так удивляюсь Регине Тодоренко, позиционирующей себя как «суперженщину-маму», которая успевает сниматься в «Ледниковом периоде», сериалах с мужем и одновременно ухаживать за младенцем. Стоит ли слава того, чтобы рисковать здоровьем, которое еще понадобится для того, чтобы поднимать детей?", - заявила Сябитова.
Телесваха полагает, что желание везде успеть может аукнуться Тодоренко в будущем.
Регина не скрывает, что ей помогают няни, иначе было бы сложно справиться со всеми проектами. Но самый главный помощник - ее муж Влад Топалов, он всегда готов посидеть с детьми.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства
Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин познакомились 21 год назад. Артист не смог прибыть к супруге в Израиль в этот день, так как находится на гастролях, но не забыл прислать возлюбленной букет ее любимых роз.Подробнее...
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше
Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства
ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Власти США: На Польшу упала ракета ПВО Украины
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины