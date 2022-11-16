Врач объяснила, чем опасен вчерашний чай
Такой напиток способен накапливать вредные вещества, которые негативно отражаются на нервной системе.
От недопитого вчерашнего чая лучше избавиться, считает диетолог Елена Трускова. Специалист рассказала порталу “Доктор Питер”, почему он несет опасность для здоровья.
Если заваренный ранее чай стоял долгое время в теплом месте, он поменял свой вкус, потерял полезные вещества и микроэлементы.
Но это далеко не все: заварка имеет свойство накапливать алкалоид гуанин, который затем превращается в гаунидин, который опасен для здоровья.
“Гуанидин из-за негативного изменения своих свойств неблагоприятно отражается на нервной системе”,— предупредила Трускова.
Эксперт посоветовала выпивать заваренный напиток через десять минут после приготовления. И при заваривании не использовать крутой кипяток, а дать воде немного остыть.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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