Жигалова раскрыла настоящую причину ухода Милохина из шоу Ледниковый период
Жуналистка и блогер Алена Жигалова раскрыла причину неожиданного ухода тиктокера Дани Милохина из популярного шоу "Ледниковый период", участником которого тот был.
Известный блогер Даня Милохин был заявлен как участник последнего сезона телевизионного проекта "Ледниковый период".
До конца съемок еще долго, а звезда интернета неожиданно заявил о своем уходе.
Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова высказалась по поводу.
Жигалова напомнила, что тиктокер находится в Лос-Анджелесе сейчас, а его уход из ледового шоу совпал с получением американской визы.
Журналистка считает, что это и стало причиной того, что Милохин распрощался с "Ледниковым периодом".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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