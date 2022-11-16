Наталья Водянова нашла еще одну свою сестру по ДНК

Девушки не виделись целых 22 года. А теперь сестры появятся вместе на страницах журнала VOGUE.

Фотографии и история жизни двух сестер будут опубликованы в декабрьском выпуске журнала.

Маша (так изначально звали самую младшую сестренку в семье) родилась, когда Наташе было 18 лет. А поскольку отец отказался участвовать в воспитании дочки, Наташа сама посоветовала маме отдать ее на удочерение.

Это не было связано с жестокосердием будущей модели, просто семья на тот момент жила очень тяжело, а вторая по счету сестра Натальи к тому же была больна ДЦП.

Когда Наталья Водянова стала знаменитой и материально состоявшейся топ-моделью, она сразу же начала поиски младшей сестренки.

И хотя для этого был нанят детектив и потрачены большие деньги, поиски не увенчались успехом - закон строго охранял тайну удочерения девочки.

Но случилось чудо, и младшая Маша, а теперь Дженнифер Бернс, сама нашла свою старшую сестру.

Девушка выросла в Америке, в штате Северная Каролина, куда была удочерена семейной парой.

Наташу она нашла совершенно случайно - подписавшись на специальный сервис, который отслеживает родственников по совпадению ДНК.

После этого сестры смогли вновь обрести друг друга. Свою удивительную историю они рассказали журналу Vogue, на страницах которого она и будет опубликована.