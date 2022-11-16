МИД РФ указал Яцеку Щлядевски на «неприемлемое нагнетание антироссийской истерии»
2022-11-16 20:22
В МИД России указали временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевски на «неприемлемое нагнетание антироссийской истерии» после падения ракет в Пшеводу.
16 ноября представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова официально прокомментировала инцидент с падением ракет на территории польского села Пшеводу, указав временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевски на «неприемлемое нагнетание антироссийской истерии» вокруг данного происшествия.
Также российское внешнеполитическое ведомство призвало политическое руководство Польши не ввязываться в провокации, которые устраивает Украина, а также не инициировать собственные.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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