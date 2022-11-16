Guardian: из-за COVID-19 в Европе может начаться эпидемия рака

Издание Guardian сообщает, что европейская система здравоохранения сконцентрировалась на COVID-19, и это может привести к эпидемии рака.

Журналисты ссылаются на результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet Oncology.

Это исследование показало, что в условиях локдаунов и ориентации европейских систем здравоохранения на коронавирусных больных, онкологическим заболеваниям уделялось меньше внимания.

В итоге рак диагностируют на более поздних стадиях, а это снижает выживаемость больных.