Guardian: из-за COVID-19 в Европе может начаться эпидемия рака
2022-11-16 21:28
Издание Guardian сообщает, что европейская система здравоохранения сконцентрировалась на COVID-19, и это может привести к эпидемии рака.
Журналисты ссылаются на результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet Oncology.
Это исследование показало, что в условиях локдаунов и ориентации европейских систем здравоохранения на коронавирусных больных, онкологическим заболеваниям уделялось меньше внимания.
В итоге рак диагностируют на более поздних стадиях, а это снижает выживаемость больных.
Опубликовано: Светлана Репина
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