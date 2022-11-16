США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
2022-11-16 21:31
В Белом доме заявили, что Россия является ответственной стороной в ракетном инциденте в польском селе Пшеводув.
16 ноября официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в пресс-релизе прокомментировала падение ракет в Польше, заявив, что «какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия».
Однако Уотсон также сообщила, что Вашингтон всецело доверяет предварительным результатам проводимого Варшавой расследования и считают, что унёсший жизни двух людей взрыв бы вызван падением украинской системы противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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