В мультфильме Диснея «Странный мир» впервые появился подросток-гей

«Странный мир» - это мультфильм Уолта Диснея по мотивам произведений Жюля Верна. И одновременно это первая анимация студии, в которой присутствует подросток-гей.

Этот персонаж — Итан Клейд, и его озвучил гей-комик и актер Джабуки Янг-Уайт. Он сказал, что хотел бы увидеть такой мультфильм в подростковом возрасте.

Итан — самый молодой член прославленной семьи Клейдов — клана, который может похвастаться известными исследователями, такими как его дед Джагер, известными пилотами, такими как его мама Меридиан, и даже известными фермерами, такими как его отец Искатель.

Тем временем Итан пытается найти свое место в мире, совершает путешествие, флиртует с красивым школьным приятелем, с которым, как он надеется, у него будет любовь.